Verwondingen agent trouwstoet zijn ernstiger dan gedacht

Gert Jan de Jonge, de Rotterdamse agent die onlangs werd neergeslagen toen hij een trouwstoet aan de kant zette, blijkt ernstiger gewond te zijn dan gedacht. In eerste instantie werd geconstateerd dat hij een zware hersenschudding had. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat hij ook een whiplash heeft.

De Jonge had naast hoofdpijn ook voortdurend last van zijn rug. Dat is dus het gevolg van de whiplash. De agent is door het letsel nog langer uit de roulatie.

Een whiplash houdt in dat iemand door een onverwachte klap van achteren ook schade aan de nekspier oploopt. In het geval van De Jonge kan het een combinatie zijn van de klap die een trouwstoetganger op zijn achterhoofd gaf en de val die de agent daarna maakte.



Iemand die een whiplash heeft kan last hebben van concentratieproblemen, vergeetachtigheid, hoofdpijn, duizeligheid, overgevoeligheid voor geluid en licht, vermoeidheid en slecht kunnen slapen. Het herstel kan een paar maanden duren. Sommige patiënten houden er echter blijvende schade aan over.

De agent werd op 30 augustus neergeslagen. Hij had even daarvoor op de Westzeedijk in Rotterdam voor de tweede keer een trouwstoet aan de kant gezet. De deelnemers hielden zich niet aan de verkeersregels. Toen de agent een bruiloftsgast wilde aanhouden, werd hij door iemand anders neergeslagen.

De vrouw van Gert Jan de Jonge deed daarna via Rijnmond een oproep aan het publiek en de dader. Zij vroeg omstanders om camerabeelden te delen. Ze vroeg de dader om zich te melden.



Het is bijna vier weken geleden dat het incident gebeurde. De dader heeft zich ondanks herhaalde oproepen niet gemeld. De politie heeft een groot onderzoeksteam op de zaak gezet.

De Jonge zei twee weken geleden nog in een interview met Rijnmond dat hij nog steeds houdt van het politievak. Hij laat dat plezier niet verpesten door een, zoals hij het noemde, ‘laffe zak’.



Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft inmiddels maatregelen aangekondigd. Als het aan hem ligt komt er in de lokale regels te staan dat trouwstoeten zich vooraf moeten aanmelden. Die meldplicht zou vanaf 1 januari volgend jaar moeten ingaan.