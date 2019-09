RET-controleur mishandeld in bus

Een controleur van de RET heeft woensdag in Rotterdam een flinke beuk in het gezicht gekregen van een passagier. Dat gebeurde ter hoogte van halte Molenvliet tussen Lombardijen en Vreewijk.

De passagier at patat in de bus en had gemorst. Toen hij daarop werd aangesproken werd hij agressief. De controleur heeft geen ernstig letsel opgelopen.

'Handen af van ons personeel', zegt een woordvoerder van de RET die benadrukt dat controleurs zijn opgeleid om deescalerend op te treden.