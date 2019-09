Failliete ondernemer: Burgemeester Kolff laat mij stikken

Pablo's Cantina in Dordrecht

Dit zegt eigenaar Morad Beshay van het inmiddels gesloten restaurant Pablo's Cantina aan de Houttuinen in Dordrecht. Hij sleept burgemeester Kolff binnenkort voor de rechter.

In april 2018 werd op de bovenverdieping van het pand aan de Houttuinen een hennepkwekerij aangetroffen, nadat Beshay zelf de politie had gebeld, omdat hij onraad vermoedde.

Sluiting

Kolff sloot daarop het hele pand voor drie maanden, omdat hij niet alleen de eigenaar, maar ook huurder Beshay - als onderverhuurder van de bovenverdieping - mede verantwoordelijk hield voor de criminele activiteiten.

Een veel te zware maatregel tegen het restaurant, zo oordeelden zowel de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie als de bestuursrechter. De gemeente Dordrecht moet daarom de schade van de ondernemer vergoeden.

Na negen maanden onderhandelen ligt er van de gemeente een bod op tafel van 50 mille. Volgens de door Beshay in de arm genomen advocaat Eric Meijer is de schade echter al opgelopen tot 1,6 miljoen euro.

"Die sluiting raakte ook mijn andere bedrijven. Ik werd voor crimineel aangezien. De bank blokkeerde mijn rekeningen. Zo ging ook mijn goed draaiende restaurant in Capelle kapot", zegt Beshay.

Reactie

Burgemeester Kolff laat via een schriftelijke verklaring weten: "We hebben een vergoeding aangeboden voor de reële schade en die ook degelijk onderbouwd. Als de wederpartij dat bedrag te laag vindt, staat de weg naar de rechter open."

Dat laatste is precies wat er gaat gebeuren. "Ik kan niets anders", zegt Beshay: "we spannen een kort geding aan. Dat is blijkbaar de enige manier om mijn recht te halen."