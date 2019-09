Feyenoord hard onderuit tegen AZ (0-3)

Feyenoord heeft de inhaalwedstrijd met AZ met 0-3 verloren. Voor Feyenoord betekent het de eerste competitienederlaag van het seizoen. Na rust maakten de Alkmaarders het verschil in de wedstrijd. In De Kuip kreeg Feyenoord een handvol kansen, maar bleek AZ de effectievere van de twee.

In de eerste tien minuten heeft AZ de overhand. Owen Wijndal zette goed voor, maar Yukinari Sugawara mist de opgelegde kans. Daarna nam Feyenoord het initiatief over. Berghuis werd na twintig minuten weggestuurd, maar oog-in-oog bracht AZ-doelman Marco Bizot redding. Uit de corner schoot Toornstra hard op de lat, direct daarna kreeg ook Luciano Narsingh de kans om te scoren. De buitenspeler schoot van dichtbij hard op Bizot. In de 39e minuut counterde AZ snel naar de 0-1. Wijndal kon vrij voorzetten waarna Myron Boadu koeltjes afronde. Op slag van rust ontsnapte Berghuis aan een rode kaart. Een tackle van achteren op Teun Koopmeiners werd door scheidsrechter Jochem Kamphuis en de VAR Danny Makkelie slechts bestraft met geel.

Na rust besliste Calvin Stengs de wedstrijd. Van afstand schoot de vleugelaanvaller van AZ de bal hard linksonder in het Rotterdamse doel voor de 2-0. De uitgelezen kans kwam na tien minuten in de tweede helft voor Luciano Narsingh na goed terugkoppen van Steven Berghuis. Narsingh schoot de opgelegde kans over het doel van de Alkmaarders. In het restant van de wedstrijd konden de Rotterdammers geen vuist meer maken. Oussama Idrissi maakte zes minuten voor tijd nog na een blunder van Eric Botteghin de 3-0.

Door de nederlaag zakt Feyenoord op de ranglijst naar de tiende plaats. De ploeg van Jaap Stam behaalde in zeven wedstrijden tien punten. Alleen van Willem II (0-1) en ADO Den Haag (3-2) werd dit seizoen gewonnen.

Opstelling Feyenoord:

Vermeer; Geertruida, Botteghin, Ié, Haps; Toornstra, Tapia (67' Burger), Kökcü (62' Larsson); Berghuis, Narsingh, Sinisterra (79' Bannis)

Scoreverloop

39' Myron Boadu 0-1

50' Calvin Stengs 0-2

84' Oussama Idrissi 0-3