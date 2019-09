Klagen over geluidsoverlast kan nu bij virtuele agent Wout

Mensen in Rotterdam-IJsselmonde die last hebben van de blaffende hond van de buren of feestende overburen kunnen dit voortaan op een gemakkelijke manier doorgeven aan de politie. Er kan gechat worden met de virtuele agent Wout.

Het gaat om een proef in IJsselmonde en Zwolle. Een eerdere proef met meldingen van vuurwerkoverlast in Hengelo verliep positief, volgens de politie.

De afgelopen jaren willen mensen ook op andere manieren met de politie in contact komen, zegt de politie. Telefonisch of via het internet is daarbij niet afdoende. Voor relatief eenvoudige zaken willen mensen ook op een simpele manier een melding kunnen doorgeven. Met de virtuele agent Wout is dat nu mogelijk.

Wout is gedurende de proefperiode bereikbaar via Politie.nl/wout. Aan de chat is een computer verbonden, die gebruik maakt van kustmatige intelligentie. Als Wout de melding niet kan verwerken, wordt automatisch doorgeschakeld naar een livechat met een echtr medewerker van webcare.

Mocht de proef met Wout een succes zijn, dan wordt het systeem verder uitgebreid.