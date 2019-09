Celstraffen geëist tegen terreurverdachten

De inlichtingendienst AIVD luisterde in 2016 een gesprek af waarin ze het hadden over mogelijke doelwitten, waaronder het Turkse consulaat in Rotterdam. Al zetten de verdachten op de opname daarbij vraagtekens vanwege het grote aantal moslims dat dan om het leven zou kunnen komen.

Eerder dit jaar werd een andere deelnemer aan het afgeluisterde gesprek, Rotterdammer Jaoud A., veroordeeld tot acht jaar cel. Bij hem thuis in de Van Speykstraat vond de politie een kalasjnikov en een grote partij zwaar vuurwerk, geschikt om een aantal bommen te maken.

De drie Brabanders hadden op telefoons en tablets propagandafilmpjes van IS. Ook zochten ze informatie over wapens. Ze ontkennen dat ze een aanslag wilden plegen, ze waren nieuwsgierig. Hun advocaten vragen dan ook om vrijspraak.