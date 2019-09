Excelsior-trainer Ricardo Moniz: 'Op 50% van ons kunnen'

Als er gekeken wordt naar wat Moniz met zijn ploeg wil en wat er op het veld gepresteerd wordt, vindt de coach dat Excelsior pas op 50% van hun kunnen zit. ''Qua 'pressingsprincipe' zitten we op 50%. Dat betekent dat we constant druk zetten, hoog de bal veroveren en vanuit daar door voetballen. Daarin zitten we op 50%.''

Met twee spitsen, Meijer en Zwarts, hoopt de trainer beter druk te kunnen zetten op de verdediging. ''Dan krijg je gelijk druk op de centrale verdedigers. Het is interessant hoe mijn ploeg dat kan omzetten. We vallen ook heel snel terug in 4-3-3. Het gaat niet om het systeem, maar om de principes. Bijvoorbeeld om zo veel mogelijk kansen te creëren. Tegen NAC hadden we een leuk positiespel, maar er gebeurde niks.''

Excelsior - Jong PSV begint vrijdagavond om 20:00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.

Bekijk hierboven de interviews met Ricardo Moniz en jubilaris Alessandro Damen.