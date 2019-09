Lastige boodschap: 50-plusser? Minder eten!

Voor 55-plussers is het extra gevaarlijk om overgewicht te hebben. Als je ouder wordt is de kans dat je ernstige aandoeningen gaat krijgen door overgewicht groter. Afvallen dus, maar in praktijk is het toch een stuk lastiger dan op papier.





Minder spieren, meer vet



De 55-plussers moeten soms zelfs afvallen terwijl ze geen overgewicht hebben. "Je spiermassa begint af te nemen, hierdoor weeg je minder, maar dit betekent niet dat je ook vet bent verloren", vertelt De Vries. "Daarom is het belangrijk om minder te eten als je ouder wordt."

Het afvalproces is in principe voor elke leeftijd hetzelfde. "Als je ouder bent is het wel belangrijk dat je voldoende calcium en eiwitten binnenkrijgt."

Wanneer je gaat afvallen kan je al klein beginnen. "Er zijn een paar dingen waar je op kunt letten. Ben je gewend om veel sapjes of frisdrank te drinken? Vervang dit dan door water of thee. Kijk ook naar je snacks. Neem je bij elk kopje koffie koekjes? Stop hier dan mee. De chips op de bank kan je ook vervangen door ongezouten noten."