Zoektocht naar personeel leidt tot kunstwerk over etnisch profileren

Bezoekers die dit weekend naar de open atelier dagen van NEstudio's op het Rotterdamse Noordereiland gaan kunnen het groene monster haast niet missen. Achter het 'Beest' - opgetrokken uit afgedankte materialen - zit een verhaal.

Etnisch profileren

Keus: "Ik werk met mijn reparatiebedrijf veel met mensen die uit een andere cultuur komen. Mensen voor wie het soms moeilijk is om een directe order te krijgen of die een wat langere aanloop nodig hebben om het vak goed onder de knie te krijgen."

De twee meter lange Keus doelt met het werk 'Etnisch Profileren' niet op de beladen discussie die vaak speelt rondom de politie. Hij wil laten zien wat het kan opleveren als je over discriminatie, vooroordelen en verschillen heen stapt.

Angst

In zijn dagelijks werk wierf hij goede arbeidskrachten door zich tegenovergesteld te gedragen als zijn kunstwerk. "Je ziet een moeder die bezeten waakt over haar eieren. Ze laat niemand toe. Je ziet dat er angst is."

"Ik heb geleerd dat als je iets meer tijd in iemand steekt, je die persoon over een drempel kan helpen. Als je dat met gevoel doet is er eigenlijk geen verschil tussen een Somaliër of een Hollander. Het werkt niet altijd natuurlijk, maar vaak wel."

"Als wij als gastheer een tandje bijzetten en wel erop letten dat zij meedoen, dan is het systeem goed."

Alien

Enkel onbaatzuchtig zijn Keus' motieven zeker niet. "Er is een enorm tekort aan vakmensen. En zo kom ik toch aan personeel. Het is zeker ook eigenbelang."

Dat inspireerde hem tot het kunstwerk dat zo uit de filmklassieker Alien lijkt weggelopen. Het is te koop, maar liever niet meteen. Eerst wil hij dit weekend het verhaal vertellen.