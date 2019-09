Vragen over meldplicht trouwstoet: 'Welke stoet is een stoet?'

Het voorstel van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam om trouwstoeten te verplichten zich vooraf te melden, roept donderdagmiddag veel vragen op in de Rotterdamse gemeenteraad. Onder meer het gebrek aan concrete cijfers over de omvang van de overlast is reden voor twijfel. Ook de definitie van een 'stoet' zorgde voor verwarring.

Aboutaleb wil de regels over openbare orde, veiligheid en verkeerszaken wijzigen. Daarin wil hij opnemen dat wie op hun trouwdag in een stoet door de stad wil rijden, dat van tevoren bij de gemeente moet melden.

Sentimentenpolitiek

De SP, Denk, Nida, GroenLinks, D66 en 50plus vinden de maatregel te verregaand in verhouding met de overlast en vragen zich af waarom de al geldende verkeersregels niet genoeg zijn om trouwstoeten aan te pakken. "U heeft, wanneer er overlast is, al alles in de hand om het aan te pakken", zegt Ellen Verkoelen van 50plus tegen locoburgemeester en wethouder Bert Wijbenga.

"We moeten waken voor sentimentenpolitiek", zegt Taylan Cicek van de SP, "en als je slechte intenties hebt, ben je misschien geneigd om het juist niet te melden."

Kanon

Nida noemt het voorstel schieten met een kanon. Leefbaar stelt daar tegenover dat de overlast structureel is: "Waarom moeten de oprechte zorgen van Rotterdammers genegeerd worden?"



De VVD is blij met het voorstel van de burgemeester. "Een deel van het invoeren van een meldplicht is het besef dat je in de gaten wordt gehouden. Als de burgemeester weet waar een trouwstoet plaats gaat vinden, kunnen we de schaarse capaciteit die we hebben beter inzetten", zegt Vincent Karremans.

Administratie

D66 is bang dat het heel veel extra werk gaat opleveren voor het team dat deze meldingen moet gaan behandelen, én bij goedwillende bruidsparen. "Degene die het goed doen gaan zich melden en worden opgezadeld met administratieve lasten", zegt Elene Walgenbach.

Wethouder Bert Wijbenga geeft toe dat een handvol keren overlast plus het zware incident met een neergeslagen agent voldoende reden was om nieuwe regels te introduceren. Dat schoot in het verkeerde keelgat van Stephan van Baarle van Denk: "Maatschappelijke ophef is geen reden de APV aan te passen."

Wanneer is het een stoet?

Vooral de concrete invulling van de maatregel en de definitie van trouwstoet roept vragen op, evenals de voorgestelde boete van vierduizend euro. "Als vier mensen zonder bijbedoeling met een ding aan hun antenne gaan rijden, zijn ze straks ineens een vierduizend euro lichter?", vraagt Eerdmans van Leefbaar Rotterdam.

"Er zijn meer vormen of situaties waarin auto's in een stoet rijden", zegt ook Stephan van Baarle van Denk.

Jimmy Smet van GroenLinks vraagt zich af wie de trouwstoet moet melden. "Het is niet per se altijd het bruidspaar dat de stoet organiseert, vaak gebeurt het ook spontaan."

Blokkeerfriezen

Het debat in de Rotterdamse raad nam zelfs een uitstapje naar buiten de regio. Stephan van Baarle van Denk was benieuwd waarom Tanya Hoogwerf de boetes van de blokkeerfriezen wilde betalen, maar trouwstoeten hard wil aanpakken. "Alleen als het Leefbaar niet aanstaat, moeten ze aangepakt worden", klinkt het verwijt.

Wethouder Wijbenga gaat alle vragen van de raad meenemen en komt 21 november met een uitgewerkt voorstel. Dan wordt er opnieuw over gedebatteerd in de raad.

"Deze discussie gaat de burgemeester en justitie helpen om een voorstel voor te leggen waarin hij rekening houdt met alles wat er nu gezegd wordt", zegt Wijbenga.

Rotterdams model

Wel geeft hij aan niet te kiezen voor een zwaar model als in Antwerpen, waar iedereen die meerijdt een boete krijgt. "Er komt een Rotterdams model."

"Het is een preventieve maatregel die laat zien: het is niet de bedoeling dat u duiven oplaat, dat u rijst op de trappen van het stadhuis gooit, daar voegen we aan toe: als u een trouwstoet wil doen, dan moet u dat melden. Dat vind ik niet aangrijpend."