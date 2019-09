Expert: E-bike heeft de toekomst

Expert Linda Matser spreekt over de e-bike

De e-bike is razend populair. Ruim 38 procent van de Nederlanders heeft al een e-bike in bezit. Een kwart van de Nederlanders overweegt er komend jaar een aan te schaffen. Linda Matser, werkzaam bij de ANWB, vertelt meer over deze populaire fiets.

De populariteit van de e-bike stijgt. Veel mensen vinden het fijn dat ze in korte tijd een grote afstand kunnen afleggen. "Je kan een veel groter gebied verkennen zonder je erg te hoeven inspannen. Dit is een groot voordeel", vertelt Matser.

Prijskaartje

De e-bike heeft veel voordelen, maar ook één groot nadeel: de prijs. "Het heeft een hoge aanschafprijs en dit is voor veel mensen een grote drempel", vertelt Matser.

Hiernaast heb je ook de kosten van een fietsverzekering en het onderhoud. Het vervangen van een accu kost al snel rond de vijfhonderd euro.

Matser vertelt dat de ANWB sinds deze week de mogelijkheid geeft om een e-bike te leasen. "Je fietst op een gloednieuwe fiets voor een vast bedrag per maand. Verder hoef je nergens meer over na te denken. Je kunt er eentje leasen vanaf 65 euro per maand."

'Accu is meest kwetsbaar'

Wanneer je een e-bike gaat leasen, is het belangrijk dat je gaat kijken waarvoor je hem wilt gebruiken. "Ga je er dagelijks mee op pad? Wil je lange afstanden afleggen? De accu is het meest kwetsbare en het duurste onderdeel, dus daar moet je goed over nadenken."

De verwachting is dat door de mogelijkheid van leasen het aantal e-bikes nog meer zal stijgen. Hiernaast wordt vanaf 1 januari de leaseregeling versoepeld.

Kijk wel goed uit als je net een nieuwe e-bike hebt aangeschaft. Een e-bike is veel sneller dan een normale fiets. Auto’s zijn hier niet altijd op voorbereid, dus hier moet je wel op anticiperen.