Eigenaar gedumpte kittens Dordt bekend

De politie weet van wie de kittens zijn, die donderdagochtend in een ondergrondse afvalcontainer in Dordrecht werden gevonden.

"Door het massale delen, zijn de kittens door meerdere personen herkend en weten wij wie de eigenaar was", schrijft de politie Dordrecht op Facebook. De eigenaar moet zich op het politiebureau komen verantwoorden.

Omwonenden hadden donderdagochtend de brandweer gewaarschuwd, omdat er gemiauw in de container te horen was aan de De La Reystraat in Dordrecht. "Met behulp van de brandweer werd de container geopend en zagen wij vier zielige kattenoogjes ons aankijken. De katjes zaten in een doos met een dekentje en zijn hier dus door iemand gedumpt", aldus de politie.

Inmiddels is er een goed thuis voor de kittens gevonden.