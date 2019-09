Diner voor eenzame ouderen in week tegen eenzaamheid

De week tegen de eenzaamheid staat voor de deur. In de eerste week van oktober is door het hele land extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Rijnmond zendt vanaf zondag een vijfdelige serie uit met verhalen van ouderen: Oud Goud.

De serie gaat niet over historische munten of sieraden. Oud Goud gaat over opvallende en bewogen levensverhalen en levenslessen van ouderen.

Oud kan mooi zijn

"We stuitten op het thema eenzaamheid bij ouderen, als je in onze samenleving niet meer actief bent op de arbeidsmarkt, lijkt het erop dat je leven er niet meer toe doet", zegt Jan-Willem Bosman, een van de makers van de serie Oud Goud. "Als je oud bent, ben je niet meer productief en niet meer van waarde. Wij wilden dat omdraaien, omdat oud ook juist heel mooi kan zijn.

In de serie zitten ouderen achterin een T-Ford uit 1913. "Die laten we door een jongere interviewen en hen te laten vertellen hoe ze omgegaan zijn met dingen in hun leven", legt Bosman uit.

Diner voor ouderen

Op 2 oktober wordt een maaltijd georganiseerd voor ouderen, bovenin de Watertoren van Rotterdam. Er wordt een boek met verhalen van ouderen gepresenteerd en lekker gegeten in een gezellige muzikale omlijsting.

Ken je iemand waarvan jij vindt dat hij of zij dit mooie diner niet mag missen? Dan kun je diegene hier opgeven .