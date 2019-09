Vrouw die wilde scheiden overgoten met benzine

Mohamed B. (51) is al 23 jaar getrouwd. Volgens hemzelf een goed huwelijk, met vijf kinderen. Alleen de laatste maanden was het minder gegaan: zijn echtgenote gaf aan dat ze wilde scheiden. Voor hem onverteerbaar. Zijn gezin is de pijler onder zijn bestaan, zegt zijn advocaat.

Elke zaterdag gaat Mohamed B. zijn auto wassen en tanken. Op 6 april van dit jaar tankt hij een litertje extra en doet dat in een jerrycan. Thuis in Hoogvliet hevelt hij het over in een colafles. Twee dagen later gebeurt het. Hij giet de vloeistof over zijn vrouw heen. Hoe het precies ging, daar lopen de verhalen uiteen.

De lezing van justitie en van het slachtoffer is als volgt: De man giet de benzine over haar hoofd, schouder en rug. In zijn ene hand heeft hij een aansteker, in de andere een mes. Hij laat haar de keuze: vuur of doodsteken? Hun zesjarige zoontje komt tussenbeide, gealarmeerd door het geschreeuw van zijn moeder. De vrouw vlucht blootsvoets en in pyjama naar de buurvrouw. De politie arresteert vervolgens haar echtgenoot.

'Vuur of mes'

De verdachte zegt dat het iets anders verliep. "Ik heb alleen wat op haar schouder gegoten. Ze sloeg de fles uit mijn hand en daarom zaten er ook elders spetters." Hij ontkent haar voor de keuze 'vuur of mes' te hebben gesteld.

"Ik heb nooit de intentie gehad haar iets aan te doen. Ik wilde haar een beetje bang maken, omdat ik niet wilde scheiden. Toen ze zei dat ze dat toch wilde, heb ik gezegd: oké. Ik heb het aanvaard en mijn excuses aangeboden."

Mohamed B. kwam 33 jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. Zijn traditionele achtergrond speelt volgens advocaat Hans van Riet een rol. "De man was wanhopig. Vanuit zijn cultuur kon hij een scheiding niet accepteren. Iedereen zegt ook dat het een voorbeeldige vader is. Hij heeft op een domme manier laten merken dat hij het niet met de scheiding eens was."

De advocaat vindt een straf voor bedreiging gepast en dat zou neerkomen op enkele maanden cel. Justitie ziet dat anders. "Het slachtoffer moet ongelooflijk bang zijn geweest. Ze had het gevoel dat zij al met één been in het graf stond."

De man en vrouw uit Hoogvliet hebben inmiddels besloten tot een echtscheiding. De rechter in Rotterdam maakt op 10 oktober bekend welke straf de verdachte krijgt.