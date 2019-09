VIDEO: Jacht op tropische tijgermug geopend in Alblasserdam

Vuilnisbakken, putten en bloempotten: in en onder alles wordt gezocht naar larven van de tijgermug. Medewerkers van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan donderdag langs de deuren in Alblasserdam om de mug te bestrijden.

De broedplekken van de mug worden opgespoord en verwijderd. Vooral bloempotten staan vaak vol met water. "We gaan kijken of we dat soort plekjes vinden in de tuinen en gooien ze leeg", vertelt Rene Verhoeven van de NVWA.

De muggenbestrijders hebben ook een speciaal bacteriepreparaat bij zich om de mug te bestrijden op plekken vol water die niet leeggegooid kunnen worden, zoals regentonnen en putten. "Daarmee kunnen we de larven bestrijden", zegt Verhoeven.

In september zijn er twee tijgermuggen gevonden rondom de Eksterstraat in Alblasserdam. Ze kunnen knokkelkoorts en de infectieziekte chikungunya veroorzaken.