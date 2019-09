Industriële klimmer vindt werken aan wolkenkrabbers te gek: 'Hoog is mooi'

The sky is allang niet meer the limit van de industriële klimmer. Kozijnen plaatsen en vervangen, kitten en onderhoud op grote hoogte is hun specialiteit en ze worden ingehuurd voor klussen waar een steiger of kraan geen optie is. "Geen plek is ons te gek en geen gebouw te hoog", zegt monteur Henk-Jan van der Linde.

Hij heeft van de nood een deugd gemaakt. "Nee, ik heb niet van mijn hobby mijn werk gemaakt. Het begon met een opdracht waar je anders gewoon niet bij kon." Inmiddels hangt hij met zijn collega's 'gecertificeerd' aan de lijnen en karabijnen.

Rotterdam telt steeds meer wolkenkrabbers en hier zie je de monteurs dan ook regelmatig aan de gevel van een hoge toren hangen. "De Montevideo, de Maastoren, de Willemswerf, Karel Doormanstraat." Op het dak van de Schiecentrale in Rotterdam-West wijst Van der Linde zijn bucketlist van Rotterdamse klussen aan. "Hoog is mooi, mooi uitzicht."

Hoogtevrees

Van hoogtevrees moet je geen last hebben als industriële klimmer. "Gelukkig niet, wel iedere keer met gezonde spanning aan het werk."

Stuk voor stuk werkt hij mee aan bijzondere operaties en dit keer aan de Schiecentrale. Daar krijgen de hangende schuurtjes een 'cocon' omdat de verf van de bergingen verkleurt en bladdert. Met een grote kraan worden de bakjes op het dak gehesen en met een lichtgewicht kraan op de rails van de glazenwasser worden ze op hun plek getakeld.

Daarna begint het werk van de industriële klimmer. Hangend in de touwen en met de boor aangelijnd moeten de 'cocons' over de berghokken heen met schroeven aan de gevel vastgemaakt worden. "Alles moet vastzitten een aan touwtje, alles moet geborgd zitten, ook je gereedschapskist en de boor, en de schroeven zitten in een zakje. Alleen een schroef kan nog wel eens naar beneden vallen", vertelt klimmer en monteur Henk-Jan van der Linde.

Daarvoor staat er beneden een zogeheten 'crashdeck'. De hele operatie is tot in de puntjes uitgedacht, alleen het weer is een onzekere factor. "We werken alleen met mooi weer, met regen of wind kunnen we niet aan de slag", zegt de industrieel klimmer met een glimlach.

De klus met de hangende schuurtjes gaat so far so good, maar het slechte weer kan nog wel eens spelbreker worden. "Ach het zijn maar een paar druppels, ik zie alweer blauw." Begin oktober zijn alle bergingen van een nieuwe jas voorzien.