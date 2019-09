Vlaardingse krijgt wapen in rug en moet scooter afgeven

Een 20-jarige Vlaardingse is door twee jongens beroofd van haar scooter. Dat gebeurde maandag rond 22:30 uur in de buurt van de McDonald's aan de Westlandseweg, zo maakte de politie donderdag bekend.

Het slachtoffer stak ter hoogte van het fastfoodrestaurant de weg over toen een jongen voor haar scooter stapte en haar vroeg hoe laat het was.

Achter haar kwam een andere jongen met bivakmuts staan. Hij drukte de loop van een vuurwapen in haar rug. De jongens dwongen de Vlaardingse af te stappen, namen de scooter mee en vluchtten via de Floreslaan in de richting van de Billitonlaan.