Financiering Eurovisie Songfestival is rond

Het gaat dan om geld van projecten die wel gepland stonden, maar dit jaar niet uitgevoerd worden. Hierdoor hoeft er niet op belangrijke zaken als armoedebestrijding of veiligheid bezuinigd te worden.

Donderdag presenteerde de gemeente de conceptbegroting van het college van burgemeester en wethouders. Er zijn bijna geen verschillen met de voorgestelde begroting die in het voorjaar al werden gepresenteerd. Veel geld gaat er naar energietransitie, zorg en armoedebestrijding.



In totaal is op de lopende begroting zo'n 20 miljoen euro gevonden bij nog niet uitgevoerde projecten. Dan gaat het om bijvoorbeeld verbeteren van de buitenruimte in Crooswijk, plannen voor automatisering en huisvesting van gemeentelijke diensten.

Hiervan wordt 11,5 miljoen dus besteed aan het organiseren van het songfestival. Eerder was al 4 miljoen euro binnengehaald voor het songfestival. 2,7 miljoen komt uit een pot bestemmingsreserve evenementen. Drie ton euro komt uit een budget voor exploitatie evenementen en de provincie Zuid-Holland draagt 1 miljoen euro bij.

Oppositie

De grootste oppositiepartij Leefbaar Rotterdam is blij dat er niet bezuinigd hoeft te worden om het songfestivalgeld. DENK wil van het college duidelijkheid om welke projecten het gaat waar het overgebleven geld wordt weggehaald. Ook wil DENK dat als de projecten weer van start kunnen het geld terugkomt.

Minder enthousiast is Eerdmans over andere posten in de voorgestelde begroting. Zoals het voorschot uit de Eneco-verkoop voor de energietransitie of bezuinigingen op de metrosurveillanten.

"Wij vinden het nog steeds een elite-college. Het gaat over cultuur-coaches, emancipatie, diversiteit, maar Rotterdam is vies, surveillanten gaan uit de metro en er komt een verplichting om aan leenfonds mee te doen om zelf te betalen om gas uit je huis te verwijderen en over te gaan op elektriciteit".



Woonlasten stijgen licht

De woonlasten gaan volgend jaar wel iets omhoog. Dat komt door een hogere afvalstoffenheffing en het basistarief rioolheffing. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat het een Rijk opgelegde belastingverhoging is, die doorberekend wordt. De gemiddelde OZB-aanslag blijft gelijk ten opzichte van dit jaar.