'Testrit Hoekse Lijn? Veel te bang dat ik terug mot lopen'

Wethouder Jeroen Ooijevaar van infrastructuur in Schiedam begrijpt dat door alle vertraging mensen wellicht wat cynisch zijn geworden. 'Het ziet er toch echt naar uit dat ie maandag echt gaat rijden en dan kunnen we echt vooruit kijken en mooie tijden met deze lijn tegemoet gaan' zegt hij vrolijk.

Ziekenhuis

Bij het vernieuwde station Schiedam Nieuwland wordt nog gewerkt aan het gereed maken van de toegangspoortjes. Die hebben lang werkloos gestaan en krijgen een schoonmaakbeurt en check-up.

'Ook het ziekenhuis wordt een stuk makkelijker bereikbaar en voor forenzen is het heel handig', zegt wethouder Ooijevaar.

Gratis

Maandag gaat de Hoekse Lijn metro volgens de dienstregeling rijden. Zaterdag is er de mogelijkheid gratis mee te reizen op het nieuwe tracé van 12:00 uur tot 20:00 uur. De vervangende bussen van de RET rijden nog enkele weken door tussen Schiedam en Hoek van Holland. Daarna gaat de Hoekse Lijn officieel open.

'Het is net als in Amsterdam, het kan in twee jaar maar je kan er ook vijf jaar over doen. Dat hebben ze hier ook aardig gedaan', moppert de leugenbank in Maassluis. De beste stuurlui staan ook hier... op het perron.