'Niet in het weekend of toch wel?': bereikbaarheid voor baas blijkt dilemma

'Niet in het weekend of toch wel?'

Moet je ook buiten werktijden bereikbaar zijn voor je baas? Het blijkt een lastige kwestie, want mensen zijn er behoorlijk over verdeeld, blijkt uit onderzoek van Rijnmond.

Op onze website en op straat stelden we de vraag 'Ben jij altijd bereikbaar voor je baas' antwoorden verreweg de meeste mensen, veertig procent, dat ze wel bereikbaar zijn, maar dan wel alleen als het ze uitkomt.

"Het is niet altijd noodzakelijk. Zeker niet in vakanties, maar ook niet op vrije dagen en in het weekend", zegt een man. Een ander zegt: "Als ze me bellen zal er wel iets aan de hand zijn, waardoor ze geen andere optie hebben. Dan is het lastig om iemand niet te beantwoorden."

Niet op zondag

22 procent is stelliger en zegt: 'Nee, ik neem de telefoon niet op buiten kantoortijden.' "Ik vind dat als je vrij bent van werk je niet nog eens veel tijd aan bellen en appen moet besteden", vindt Nicole. Iemand anders zegt: "Niet op zondag en ook niet op zaterdag, eerlijk gezegd. Maar vrijdag wel, terwijl ik eigenlijk vrij ben." Niet helemaal stellig dus.

Er is ook een groep die altijd, 24 uur per dag en in de vakanties, reageert op belletjes of appjes van werk. Vijftien procent van de deelnemers aan ons onderzoek is zo toegewijd aan hun werkgever.

In cao

Mensen worden het er dus maar niet over eens en het is dan ook al jaren een discussie. Deze week gebeurde daarin iets bijzonders. Het 'recht op onbereikbaarheid' werd voor het eerst opgenomen in een cao; werknemers in de gehandicaptenzorg kunnen onbezorgd hun telefoon laten rinkelen als hun baas belt. Connie is het daar van harte mee eens.

Op Facebook zegt ze: "Vooral in de zorg spelen ze in op je gevoel dat je mensen in de steek laat of niet sociaal bent."