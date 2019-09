Rietje Knipping verhuisde na 81 jaar uit haar buurt

Mevrouw Knipping is een sterke dame die al veel stormen in het leven heeft doorstaan. Maar tegen de gedwongen verhuizing na maar liefst 81 jaar uit de Rotterdamse Tweebosbuurt zag ze als een berg op.

Rietje Knipping-Pauwels (89) schuifelt achter haar rollator naar het raam en maakt een weids gebaar. "Hier word ik gelukkig van. Dat groen. Ik kan er uren naar kijken. Schitterend."

Boosheid en verdriet

Het is een heel andere mevrouw Pauwels dan een half jaar eerder. Haar Tweebosbuurt zou worden gesloopt en herbouwd en ze wist het even niet meer. Normaal gesproken zou er voor haar geen plek meer zijn. Mevrouw Pauwels moest na ruim tachtig jaar weg.

Zoeken op de computer naar een nieuwe woning lukte niet. Met kunst en vliegwerk pakte ze toch elke dag een verhuisdoosje in. Boosheid en verdriet vochten om voorrang.

Met hulp van haar vaste contactpersoon van Vestia vond ze wat nieuws ("en ik kreeg ook nog bloemen, kijk eens hoe mooi!") en daar is ze nu gelukkig. Maar dat ging niet vanzelf.

Teckel Jupie

Mevrouw Knipping: "Het ging achteraf zo snel, ik was er niet bewust van dat ik nooit meer terug zo komen. Ik weet nog zo goed dat ik er als 8-jarige midden in de winter kwam wonen. Mijn leven lag in de Tweebosbuurt. In het café ontmoette ik mijn man."

Het was geen fijne start. Eenmaal in het nieuwe huis overleed de trouwe teckel Jupie. "Hij was nog jong. De dierenarts zei tegen me: het is teveel voor hem geweest. Hij kon de verhuizing niet aan."

De as van Jupie staat nu op het dressoir in een urn. Naast negen andere potjes. Een nieuw hondje zal er niet meer komen. Mevrouw Knipping is niet goed genoeg ter been om het diertje voldoende beweging te geven. Maar ze kijkt erg uit naar de vogel die ze binnenkort van haar zus krijgt.

Rust

Wat wel goed lukt is zelf boodschappen doen en koken. Rietje Knipping is een taaie. Ze verloor haar man op jonge leeftijd, het zo vurig gewenste kind kwam helaas niet levend ter wereld, maar opgeven staat niet in het woordenboek.

"Ik betrapte me erop dat ik laatst zingend door mijn nieuwe huis ging. Hé, dacht ik, ik zing, ik ben er weer."

Het was even wennen op de nieuwe plek, maar nu ziet mevrouw Knipping haar woning in Rotterdam-IJsselmonde als een stap vooruit. "De kamer lijkt hier wel een balzaal. Ik zat weer voor het raam en toen kwam er rust over me."

"Ik dacht: zo is het goed. Riet, je bent hier veilig. En ik hoop zo dat de andere mensen ook goed terecht gaan komen."