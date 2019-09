Rotterdammer maakt fotoboek over internationale dj's

De Rotterdamse Speedy J is een van de dj's die in het boek staan

Twaalf jaar lang heeft fotograaf Joss Kottmann gewerkt aan zijn jongensdroom: een fotoboek met zijn dj-helden. In oktober tijdens het Amsterdam Dance Event, 's werelds grootste conferentie in elektronische muziek, komt DJ Faces uit.

Het boek bevat rauwe fotoportretten van internationale dj's die in hun genre pioniers zijn. Volgens Kottmann zijn dat onder andere namen als Derrick May, Laurent Garnier en Carl Cox. Maar ook de Rotterdammer Speedy J. Het is ontstaan door de fascinatie van Kottmann voor de stijlen house, techno en disco. 'Ik ben altijd geboeid door het ontstaan van dingen in de wereld. Uit purisme en liefde hebben deze dj's iets mee willen geven aan anderen en dat probeer ik ook met dit boek.'

Het boek was volgens Kottmann een zware bevalling en heeft hij heel veel geduld moeten hebben. 'Het is heel moeilijk om met die jongens in contact te komen en om met ze af te spreken. Het zijn grote namen en die hebben allemaal managers die niet meewerken.'

Kottmann zegt dat het boek ook nooit af is. Uiteindelijk hebben zijn vrienden hem overgehaald om het af te ronden. 'Je hebt goud in handen', zeiden ze.

DJ Faces wordt officieel gelanceerd op 17 oktober tijdens het Amsterdam Dance Event tijdens een gelijknamige foto-expositie in de 5&33 Gallery.