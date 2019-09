Minister wil wachtlijsten sociale huurwoningen aanpakken

De wachtlijsten staan bomvol mensen die niet per se echt op zoek zijn naar een goedkope huurwoning. Zij schrijven zich voor de zekerheid in. Die mensen moeten van de lijsten af. Ollongren gaat daarover praten met woningcorporaties, gemeenten en de bond van huurders.

"Mede hierdoor houdt het probleem van lange wachtlijsten zichzelf in stand. Dat moeten we tegengaan. Sociale huurwoningen zijn er voor mensen die dat nodig hebben, niet als back-upplan", aldus VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis, die de kwestie aankaartte in een debat.



De wachttijden voor een sociale huurwoning nemen alleen maar toe. In de regio Rijnmond bijvoorbeeld moeten mensen gemiddeld 4,6 jaar wachten. In de Drechtsteden is dat 5,1 jaar, blijkt uit onderzoek dat RIGO Research en Advies deed in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.