Politie vindt veel drugs bij actie

In Rotterdam-Zuid heeft de politie donderdagavond een onbekende hoeveelheid drugs gevonden. Ook werd een mes in beslag genomen.

De vondsten werden gedaan tijdens een gerichte actie preventief fouilleren, waarbij een aantal mensen en voertuigen werden gecontroleerd.

Eerst werd in een auto drugs gevonden. Toen de agenten daarop een woning doorzochten, lagen ook daar drugs. In de Afrikaanderwijk vond een ander politieteam bij controle van een auto in een plastic tas een paar flinke blokken drugs, vermoedelijk heroïne.

Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.