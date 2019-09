Steven Berghuis na nederlaag: 'We zijn weggespeeld door AZ'

Berghuis, die zijn honderdste wedstrijd voor Feyenoord speelde, vond AZ beter. "We moeten vandaag alle complimenten maken aan AZ. We worden weggespeeld in eigen huis. Ze waren over de gehele wedstrijd beter dan wij, dan wordt het 0-3. In de wedstrijd voel je dan dat AZ makkelijker voetbalt. Ze deden ons constant pijn met lopende mensen. Op een gegeven moment levert dat gewoon doelpunten op."

Ontsnapping

Vlak voor rust zette Berghuis een harde charge van achteren in op Teun Koopmeiners van AZ. De Feyenoorder ontsnapte hier aan rood, maar de actie was niet bedoeld om zijn ploeggenoten aan te sporen feller te zijn. "Het was niet bedoeld om de toon te zetten. Ik zet gewoon een tackle in, die was op het randje. Maar de scheidsrechter en de VAR beoordelen 'm met geel." Toch is Berghuis ook schuldbewust. "Rood had gekund. Ik raak hem vanachter, dat is niet het moment om een tackle in te zetten. Het gebeurt binnen één seconde, ik was te laat en geel."

Zorgen

Dat het niet loopt bij Feyenoord is voor Berghuis een punt van zorg. "Het gevoel in het veld was sowieso al niet goed. Bij die 0-2 weet je dat het helemaal moeilijk wordt. Zeker ook omdat AZ beter was dan wij. Ik maak me wel zorgen om de laatste twee wedstrijden. We geven makkelijk doelpunten en ruimtes weg. Zelf doen we tegenstanders weinig pijn met loopacties, frisheid en creativiteit. Dat baart wel zorgen."