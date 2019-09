Jaap Stam baalt: 'We brachten het vandaag niet aan de bal'

De 3-0 nederlaag van Feyenoord tegen AZ in de Kuip komt ook bij Jaap Stam hard aan. "Het 'schaam je kapot' vanaf de tribunes doet wat met je. Vooral ook omdat ik weet, en misschien komt dat niet zo over bij het publiek, dat de spelers het maximale eruit proberen te halen."

Volgens de oefenmeester heeft de teleurstelling er mede mee te maken met een mate van teleurstelling. "In een bepaalde teleurstelling komt het er niet uit. Vooral in de tweede helft zag je dat. Zodra de tegenstander de bal heeft, willen we zo snel mogelijk uitstappen. Dan zie je dat dat niet lukt en dat de ruimtes heel groot worden. Waardoor zij er makkelijk doorheen gaan voetballen. Dat heeft z'n uitwerking naar de buitenwereld toe."

Perspectief

Stam ziet ondanks de nederlaag tegen AZ en het gelijkspel van zondag tegen FC Emmen perspectief. "Het perspectief is er nog wel. Uiteindelijk vallen en staan heel veel dingen in wedstrijden met een beetje geluk. Volgens veel mensen moet je dat afdwingen. Dat is in bepaalde factoren ook zeker zo. Uiteindelijk doet winnen veel met spelers in de zin van vertrouwen krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat het de goede kant opgaat en dat we nog stappen kunnen gaan maken."

