Rotterdam merkt het nu ook; aantal shoppers loopt terug

Niet alleen in de midelgrote steden en plaatsen, maar ook in Rotterdam loopt het aantal bezoekers van winkelgebieden terug. Zo waren er op de Lijnbaan in Rotterdam dit jaar acht procent minder bezoekers in vergelijking met een jaar geleden. Tot dusverre was er alleen een afname in kleinere plaatsen als Schiedam en Spijkenisse.

De cijfers zijn afkomstig van het Bureau RMC, dat onderzoek uitvoerde in opdracht van de Urban Department Store Rotterdam.

Deze krimp van acht procent is hoger dan het landelijk gemiddelde, waar in totaal 3,5 procent minder winkelpubliek werd gemeten. In de vier grote gemeenten is wel de verblijfstijd van de bezoekers gestegen.

"Er wordt op de Lijnbaan momenteel stevig geïnvesteerd in vastgoed", vertelt Rob Vester van belangenbehartiger UDSR. "Nieuwe gevels bij Forum, renovatie van gevels en luifels. Daarbij wordt de Coolsingel heringericht. Dit zorgt voor tijdelijke overlast en een minder aantrekkelijke binnenstad."

De belangenbehartiger is momenteel bezig met vernieuwing, gericht op een toekomstbestendige binnenstad. "We hebben er vertrouwen in dat de consumenten straks weer meer gaan uitgeven bij ons", vertelt Vester.

Spijkenisse

Ook in Spijkenisse loopt het aantal winkelaars terug. Dit heeft vooral te maken met de grootte van de stad. Middelgrote steden tot 150.000 inwoners zijn te klein om een groot aanbod te bieden, maar verdienen nu alleen aan functionele winkelaars.