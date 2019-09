Dove jongen ontpopt zich tot filmregisseur

De 19-jarige Sam Piek is doof geboren. Hij laat zichzelf hierdoor niet tegenhouden en probeert alles uit het leven te halen. Zo heeft hij een aantal weken geleden zijn eerste korte filmĀ 'Geen Antwoord' uitgebracht. Hierin is te zien met welke problemen dove mensen in het dagelijks leven te maken krijgen.

"Mijn ouders kwamen erachter dat ik doof was toen ik ongeveer één jaar was. Ze lieten een ballon klappen en mijn broer begon te huilen, maar ik niet. Toen wisten ze dat er iets niet klopte", vertelt Sam. Na drieënhalf jaar kreeg Sam cochleaire implantaten waardoor hij wel iets ging horen. Nog steeds is zijn gehoor heel beperkt en identificeert hij zichzelf als doof.

Geen belemmering

Sam ziet zijn doofheid niet als een belemmering. "Dit is gewoon wie ik ben. Ik weet niet beter." Toch is het niet altijd even makkelijk om doof te zijn. "Toen ik ouder werd merkte ik dat ik de gesprekken slecht opving. Ik lachte te laat om grapjes en kon mensen niet goed volgen."

Met zijn korte film probeert hij te laten zien met welke ongemakken dove mensen moeten leven. "Niet iedereen is asociaal. Doven mensen horen je gewoon niet. Dat kan best lastig zijn, want vaak zie je het niet met het blote oog."

De Nederlandse Gebarentaal

Voor Sam is het heel belangrijk dat de Nederlandse Gebarentaal officieel erkent wordt. "Het is niet alleen praktisch. Het is ook een vorm van erkenning. Ik zou me hierdoor beter begrepen en minder eenzaam voelen."

Aanstaande zaterdag wordt Werelddovendag in Nederland en België gevierd. De gemeente Zwolle heeft dit jaar de organisatie op zich genomen, dus hier zullen de meeste activiteiten plaatsvinden. Tijdens Werelddovendag wordt er ook aandacht besteed aan het feit dat de Nederlandse Gebarentaal nog steeds niet officieel erkent is.