Meningen verdeeld over Rotterdamwet in Spijkenisse

In Spijkenisse komen mogelijk negen (delen van) wijken in aanmerking voor de Rotterdamwet. Volgens de gemeente Nissewaard zou dit de leefbaarheid moeten verbeteren. In De Akkers zijn de meningen over de wet verdeeld.

Een deel van de wet houdt in dat bepaalde mensen geweerd kunnen worden voor een sociale huurwoning. Het gaat bijvoorbeeld om personen die minder dan 120 procent van het minimumloon verdienen. Ook kunnen huurders geweigerd worden die op andere plekken voor problemen hebben gezorgd.

"Ik denk dat het het verschuiven is van het probleem", vertelt een mevrouw. "Ik denk dat ze moeten kijken naar het oplossen van het probleem. Kijken wat er in de wijk tekort is en wat ze daaraan kunnen doen."



"Als ze meerdere keren problemen veroorzaakt hebben, dan hebben ze wel gelijk", vindt een man. Een andere inwoner van Spijkenisse zegt de wet niet te kennen, maar kan er wel begrip voor opbrengen. "Ergens kan ik mij er wel wat bij voorstellen, maar als je al die mensen met een laag inkomen bij elkaar zet, krijg je wel gettovorming."

Drugsoverlast voorbij

Kijkend naar de wet, denkt ze dat de spreiding wel goed is. "Wat we in het verleden veel hebben gehad is drugsoverlast. En daar zitten we niet op te wachten."

Een stadgenoot is het met haar eens, maar tot een bepaald punt. "Het moet reëel blijven, alle kanten op. Dus ook dat mensen die wat meer verdienen in goedkopere huizen kunnen wonen."