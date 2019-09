Automobilist (18) moet na nog geen drie maanden rijbewijs inleveren

Een 18-jarige automobilist heeft woensdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren, nadat hij met hoge snelheden door de bebouwde kom in Rotterdam reed. Zijn roze pasje had hij pas 2,5 maand.

De man reed tot twee keer toe met 120 kilometer per uur over de Dorpsweg en de Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid. Vervolgens liet hij voor een rood stoplicht zijn motor 'brullen', zodat zijn wagen veel geluid produceerde.

Het rijbewijs van de automobilist is ingenomen. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt verder of en wanneer hij het terugkrijgt.