Karavaan trekt van Zwijndrecht naar Gambia voor goede doel

Initiatiefnemer van deze Rotary Challenge is Tineke Ruijter van de Rotaryclub Zwijndrecht. Zij gaat inmiddels al voor de vijfde keer naar Afrika om geld op te halen voor het goede doel.

"We rijden met de auto's naar Gambia, die worden daar geveild of weggegeven", legt ze vrijdagochtend vlak voor vertrek uit. "Van de opbrengst gaat de helft naar Stichting Scholenplan Gambia. Daar laten we meisjes van studeren, zelfs tot en met de universiteit."

De andere helft gaat naar Yepafrica. "Die zorgen ervoor dat de jeugd empowered wordt. Dat ze zelf initiatief gaan nemen en niet blijven zitten, maar dat ze bijvoorbeeld een winkeltje of bedrijfje beginnen."

Skikoffers vol met verband

Bepakt en bezakt met kleding, schoolspullen en medische materialen gaan de deelnemers naar Afrika. Skikoffers staan op het dak van verschillende auto's. "Die zitten vol met verbandmiddelen, dat weegt niet zoveel."

Tineke benadrukt dat hun tocht niet alleen voor Gambia is. "Ik vind dat je onderweg óók wel wat kan doen. In Mauritanië bezoeken we een klein dorpje waar ze niets hebben, daar gaat veel van de medische spullen naar een dokterspost. Hetzelfde in Senegal: daar gaat het materiaal naar een kleine kliniek."

De laatste keer dat Tineke de tocht van zo'n zevenduizend kilometer maakte, was vorig jaar. "Toen stond ik al na Parijs stil en hebben we daar een week gestaan. Dat kan gebeuren, maar is niet leuk", zegt ze. De rest van de karavaan trok toen vast verder. "Maar in Afrika wachten we op elkaar, daar laten we niemand alleen achter."

Updates op Radio Rijnmond

Het is de bedoeling dat de karavaan over 24 dagen in Gambia is.

Presentatrice Marja van Katendrecht, die door de Rotaryclub is gevraagd om als steunpilaar te fungeren, zwaait de deelnemers vrijdagochtend uit. Zij volgt de avonturen van de Rotaryclub elke vrijdagavond in haar radioprogramma op Radio Rijnmond, tussen 18:00 uur en 20:00 uur.

"We gaan wekelijks met hen bellen. Laten we vanavond eens kijken of ze al voorbij Parijs zijn", zegt Marja. "Als de verbinding het toelaat, laten we elke week horen waar ze zijn en hoe het tot dan toe gegaan is."