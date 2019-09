Enorme brand in Ridderkerk geblust

De rook van de brand in Ridderkerk trekt over de snelweg

In twee loodsen in Ridderkerk heeft urenlang een enorme brand gewoed. De vlammen sloegen sinds vrijdagochtend uit het dak.

Halverwege de middag gaf de brandweer het sein brand meester. De brandweer trok daarop het advies om ramen en deuren gesloten te houden in en begon met nablussen.

Een pompwagen kwam ter plaatse om bluswater uit de sloot te halen. Ook werd het droneteam ingezet om beelden van bovenaf te maken.

De brand woedde eerst in één loods en sloeg over naar de tweede. Beide panden moeten als verloren worden beschouwd. Een nabijgelegen woonhuis bleef gespaard. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Bij de brand kwam lange tijd veel rook vrij. Dit was in de wijde omgeving te zien en trok over de A15 richting Ridderkerk. Mensen die last hebben van de rook, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

De brandweer bevestigt dat er asbest in het dak zat. Dat is in de directe omgeving van de loods neergeslagen. Enkele harde knallen werden veroorzaakt door gasflessen die stonden opgeslagen in de loods.

Hierover is een NL-Alert verstuurd naar inwoners in Ridderkerk, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Krimpen aan den IJssel en Kinderdijk.