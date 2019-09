Veel rookontwikkeling bij uitslaande brand in loods Ridderkerk

De rook van de brand in Ridderkerk trekt over de snelweg

In een loods in Ridderkerk woedt sinds vrijdagochtend brand. De vlammen slaan uit het dak, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Een nabijgelegen toerit van de A15 richting Ridderkerk is vanwege de rookontwikkeling afgesloten.

De loods aan de Voorweg is zo'n vijfhonderd vierkante meter groot. In het pand zit een timmerbedrijf. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.



Een pompwagen is ter plaatse om bluswater uit de sloot te kunnen halen. De brand woedt in één loods. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een andere loods en een woonhuis.

Bij de brand komt veel rook vrij. Dit is in de wijde omgeving te zien en trekt over de A15 richting Ridderkerk. Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Hierover is een NL-Alert verstuurd.



Toerit 20 van de A15 richting Ridderkerk is dicht. Ook gelden er snelheidsbeperkingen.