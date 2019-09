Rotterdam om half 7: woonkamerportretten laten zien wat ons verbindt

Woonkamerportretten van Rotterdamse fotograaf in museum

Fotograaf Malou van den Berg exposeert vanaf vrijdag haar serie woonkamerportretten met de titel 'Rotterdam 18:30' in Museum Rotterdam. Een aantal van de foto's hangt al een hele tijd aan de muur van het perron in metrostation Gerdesiaweg. Voor Van den Berg is het 'een droom die uitkomt'.