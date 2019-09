Uitslaande brand in Ridderkerk: 'Het leek wel even oorlog hier'

Bij de uitslaande brand in Ridderkerk zijn meerdere explosies geweest. "Het was een enorme dreun, je voelde het echt in je buik. Brandende stukken vlogen tientallen meters de lucht in", zegt een van de omstanders.

De brand brak vrijdagochtend uit in een loods aan de Voorweg. Daarbij komt veel rook vrij. Inmiddels is ook een NL-Alert verstuurd.



"Het leek eerst een klein brandje, maar binnen enkele minuten ging het naar een hele grote brand. Het leek wel even oorlog hier", zegt een oud-brandweerman.

Hij vermoedt dat het dak van het pand bestaat uit asbestplaten. "Honderd procent. Dat zie je aan de knallen, dat knalt uit elkaar. Zeker omdat het een wat oudere loods is, is dat duidelijk." De veiligheidsregio bevestigt dat er asbest in het dak zat, maar dat is in de directe omgeving van de loods zelf neergeslagen.

De brandweer bevestigt dat er asbest in het dak zat. Dat is in de directe omgeving van de loods neergeslagen. De knallen werden veroorzaakt door gasflessen die stonden opgeslagen in de loods.

De oud-brandweerman noemt deze brand gevaarlijk. "Vermijd altijd de rook, want het is altijd schadelijk. En nu nog eens extra."

De brandweer heeft metingen verricht in Ridderkerk en Bolnes. Dat heeft volgens een woordvoerder vooralsnog geen alarmerende resultaten opgeleverd.