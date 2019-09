Leefbaar Rotterdam: 'Faillissement warmtebedrijf kan 400 miljoen euro kosten'

De gemeenteraad van Rotterdam gaat over enkele maanden een beslissing nemen over wat er met het Warmtebedrijf Rotterdam moet gebeuren. Het bedrijf dat warmte uit de Rotterdamse haven inzet om woningen en bedrijven te verwarmen is verlieslijdend.

Om uit de kosten te komen is een warmteleiding naar Leiden voorgesteld. Maar die is nu zeker voor twee jaar vertraagd.

Een goed gesprek

Om het bedrijf in de lucht te houden, moet Rotterdam steeds geld bijleggen. De gemeenteraadsleden van Rotterdam konden gisteravond in gesprek met de twee nieuwe topmannen van het Warmtebedrijf. Hans van der Vlist is de voorzitter van de raad van commissarissen en Ruud Bos de nieuwe directeur. De raadsleden wilden weten hoe het bedrijf er nu voor staat en hoe er over de toekomst gedacht wordt.

De twee topmannen vertelden dat het beeld dat NRC geschetst heeft, klopt. Er was vanuit het stadhuis een flinke bemoeienis met de bedrijfsvoering. Ook zijn er contracten ondertekend die eigenlijk niet gunstig zijn en die de stad veel geld kunnen kosten. Daarbij wordt gewezen op het contract om warmte te gaan leveren aan een woonwijk in Leiden. Maar nu de leiding er nog niet is, moet Rotterdam wel betalen.

Positief gestemd

De raadsleden waren na afloop van het gesprek met de nieuwe topmannen positief. Gerben Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam: “Wat mij prettig heeft verrast is hun inzicht en kijk naar de toekomst van het bedrijf. Eindelijk mannen met visie."

Kevin van Eikeren van de PvdA in Rotterdam: “De meeste raadsleden die ik net sprak toen we naar buiten liepen zeiden: 'ik ging met een slecht gevoel naar binnen en kwam er met een goed gevoel uit'. De algemene tendens in de raad is wel positief ja."

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren vond het schokkend dat de gemeente zo’n bemoeienis had met de dagelijkse leiding van het Warmtebedrijf. “Dus het kwam erop neer dat de leiding van het Warmtebedrijf niets te vertellen had en dat eigenlijk alles hier werd geregeld door de vorige wethouder. Dat is toch wel verbijsterend om te horen, want die wethouder heeft nou niet zo’n goed trackrecord met grote projecten. Dat komt hier nu ook weer uit."

Welke keuze

Of er gekozen zal worden voor het voorzetten van het Warmtebedrijf is nog lang niet zeker. Eerst moeten de toekomstplannen uitgewerkt worden. Dat kan variëren van voortzetting tot stoppen met het bedrijf. Maar een faillissement heeft volgens Leefbaar Rotterdam grote gevolgen.

"In de begroting van volgend jaar staat volgens Gerben Vreugdenhil van Leefbaar een risico van 134 miljoen euro. “Daar zijn wij het niet mee eens. Het risico is groter. Dan zou het zou maar 400 miljoen kunnen zijn. Dan moet je de leningen afkopen die nog open staan van 100 miljoen, dan heb je verplichtingen met Nuon in Leiden”

Ook Rene Segers van het CDA zegt het bedrag te kennen. Van Eikeren van de PvdA geeft ook aan dat een faillissement enorme kosten voor Rotterdam oplevert.

Toekomst

Er worden nu verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt, die binnenkort in de gemeenteraad besproken worden. In november wordt dan een definitief besluit genomen. Komende week komt de Rekenkamer Rotterdam met een rapport het Warmtebedrijf Rotterdam.