Werknemers Chemours leggen fabriek stil

Fabrieksmedewerkers van het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht leggen vrijdagmiddag om 16:00 uur het werk neer. De staking gaat in ieder geval tot en met maandag duren, zegt vakbond FNV, tenzij het bedrijf alsnog tegemoet komt aan de gevraagde cao-eisen.

Het is voor het eerst dat er gestaakt wordt bij Chemours, waar ongeveer 500 mensen werken. "Tijdens de staking draait de fabriek op een heel laag pitje, om de veiligheid te garanderen" zegt Brenda Heidinga van FNV Industrie. "Alleen de minimale veiligheidsbezetting is er, dat zijn voornamelijk mensen uit de controlekamer en bedrijfsbrandweer."

De cao voor 300 medewerkers van Chemours verliep in juni. Een eerder bod van de leiding werd afgewezen door de vakbondsleden. De vakbond stelde vervolgens een ultimatum om onder meer een loonsverhoging van 5 procent af te dwingen. "We hebben tot 12 uur geen reactie gekregen en gaan nu dus over tot een staking," vervolgt Heidinga.

Ook wil de bond een hoger loon voor jonge medewerkers, meer geld voor cursussen en een regeling voor oudere medewerkers.

Maandag 30 september wordt bepaald of de staking nog een aantal dagen wordt voortgezet, of dat Chemours inmiddels de eisen van de werknemers heeft ingewilligd.