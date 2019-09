Tot op de bodem

Begin je zaterdag om acht uur met Chris Natuurlijk, die onder meer op bodemdierensafari gaat in het Lloydkwartier in Rotterdam.

Voor een safari hoef je niet naar Afrika. Duik gewoon in je tuin en ontdek hoeveel er leeft in de grond, want het zijn de BodemDierenDagen .

Chris Natuurlijk graaft mee in de buurt van de Rijnmondstudio's in het Lloydkwartier in Rotterdam, samen met Gerard Korthals, de bedenker van de BodemDierenDagen.



Niet voor de sier

September is Rotterdamse Parkenmaand . In het laatste weekend van september is er nog van alles te doen in het Rotterdamse groen. Chris Natuurlijk kiest voor Voedselbos de Overtuin, onderdeel van Trompenburg Tuinen & Arboretum. In het voedselbos in Kralingen ontdekt Chris Natuurlijk dat veel sierplanten ook eetbaar zijn. Vrijwilligster Zdenka Kovač en directeur Gert Fortgens geven een preview van de wandeling van zondagmiddag 29 september.

Natuurdingen die je gedaan moet hebben

Met slecht weer buitenspelen, zeehonden spotten of zeesla zoeken.

Het zijn voorbeelden uit het boekje “ 50 dingen in de natuu r” die-je- gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde op Goeree-Overflakkee.

Het Haringvlietweekend op zaterdag 28 en zondag 29 september is een mooi moment om te beginnen met afstrepen, zelfs al ben je vér boven de twaalf.

Bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam hoort Chris Natuurlijk meer over het boekje, het Haringvlietweekend én zeehonden.

Nederzettingen

De Rotterdamse schrijfster Sanneke van Hassel heeft een nieuwe verhalenbundel. Net als in haar vorige boeken speelt Rotterdam in Nederzettingen een belangrijke rol.

De schrijfster is te gast in Chris Natuurlijk om te vertellen over haar nieuwe boek.



Zaterdag 28 september van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.