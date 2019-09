Wonen we straks in dorpjes op Rotterdamse daken?

De Rotterdamse wethouders Bas Kurvers (bouwen en wonen) en Arno Bonte (duurzaamheid) presenteerden deze week een plan voor het beter benutten van de ruimte op platte daken. Voor architect Laurens van de Wal en stadsantropoloog Renée Rooijmans is dat niets nieuws. Rooijmans is dakbewoner en werkt samen met Van de Wal aan een plan om dorpen te bouwen op daken.

Op het dak een pand in Rotterdam-Delfshaven staat een glazen tiny house, met een bed, een zitzak, een tafeltje en wat planten.

Wind, regen en duiven

"Ik woon hier nu sinds mei", vertelt Renée Rooijmans." Er hangen geen gordijnen in haar glazen huisje, omdat Renee graag wakker wordt met de zon. "Ik heb overwogen om gordijnen op te hangen maar eigenlijk is het heerlijk. Het is ook spannend. Je zit middenin de elementen. Dat is waarom ik aan het onderzoeken ben wat het dak allemaal heeft."

Op het dak trotseert ze wind, regen en probeert ze in harmonie te leven met de oorspronkelijke bewoners: meeuwen. "Het was heel leuk om de jonge meeuwen op te zien groeien. Ik heb ze hun eerste vliegles zien hebben."

Al jaren bezig

De twee Rotterdamse wethouders, Kurvers en Bonte, zeggen meer gebruik te willen maken van de 18 vierkante kilometer aan platte daken. Er moet 'een nieuwe stadslaag' komen, zeggen ze.

"We zijn al jaren bezig met bedenken hoe je op daken zou kunnen wonen en hoe je daken zou kunnen vergroenen", zegt Laurens van de Wal, architect en een van de initiatiefnemers van Dakdorpen.

Hij wijst op de contouren van huisjes die naast de woning van Rooijmans op het dak staan. "We hebben een ruimtelijke studie gedaan met de buitenvormen van huizen, om aan mensen te kunnen laten zien hoe het zou zijn om een dakdorp te hebben."

"We noemen het niet voor niets Dakdorpen", legt Van de Wal uit. "Je moet denken aan een natuurlijke setting, een mooi parkje waar je in woont, in kleine duurzame woningen op het dak."

Rekenen, rekenen, rekenen

Maar zover is het nog niet, er moet veel gerekend worden. Zo moet er goed berekend worden wat de draagkracht is en wat er nodig is om daken te verstevigen. "We zijn ook aan het kijken wat het kost, wat de ruimtelijke, de planologische en juridische voorwaarden zijn. We onderzoeken alles op dit dak", zegt Van de Wal.

Ze hopen dat dat een kwestie van maanden is, maar het kan nog wel even duren voor er echt gebouwd gaat worden. En in de tussentijd doen ze ervaring op, én nodigen ze wethouder Arno Bonte van harte uit een keertje komen slapen op het dak om te ervaren hoe het is om op een dak te wonen.