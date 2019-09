Orkun Kökcü: 'Ik begrijp dat supporters Feyenoord teleurgesteld zijn'

"Wij kunnen veel beter als team. Veel beter ook in het spel zelf, elkaar beter neerzetten. Meer bezig zijn met elkaar, dan komen wij verder dan dit", aldus de tiener. "Ik begrijp dat de supporters teleurgesteld zijn, we doen ons best, we weten ook dat het beter moet. Nu weer opladen voor het duel met FC Twente zondag."

Kökcü werd tegen AZ donderdag gewisseld. "Het was niet mijn beste wedstrijd, het is aan mij om beter te presteren en belangrijk te zijn voor Feyenoord."

De Rotterdammers spelen zondag weer een thuiswedstrijd, in de Kuip wacht een confrontatie met FC Twente. Dat duel begint om 16.45 uur.