Fraser over vergelijking Atletico Madrid: 'Wij verdedigen alleen niet zo goed als Atletico'

Sparta is bezig aan een goede start van het seizoen en treft na hekkensluiter RKC dit weekend de nummer 17: Fortuna Sittard. Maar van een favorietenrol wil Limburger Bryan Smeets niet direct weten: 'Als we hier te makkelijk over denken, kan je ook zomaar bij Fortuna verliezen.'