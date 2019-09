Rotterdamse haven kan duurzamer door waterstof en windmolenparken op zee

Honderd bedrijven en organisaties in Rotterdam hebben de afgelopen maanden gekeken wat er gedaan moet worden om over tien jaar de CO2 met 49 procent terug te dringen. Uiteindelijk moet het leiden tot een Rotterdamse klimaataanpak. Vrijdag werden de tussentijdse resultaten gepresenteerd.

Een van de grootste opdrachten ligt in de Rotterdamse haven. Daar zetten ze in op meer waterstofgebruik, elektrificatie en windmolenparken op zee. Er zouden dus meer waterstoffabrieken moeten komen, maar volgens wethouder Bonte is het een voordeel dat die bedrijven dicht bij elkaar liggen. Dat zal schelen in de kosten.

Ook in de woningbouw zijn de plannen groot. Er worden 50 duizend woningen van het gas gehaald. Bestaande woningen worden aangepast en nieuwbouwwoningen hebben standaard geen gas. Een betere samenwerking tussen particuliere eigenaren, corporaties en VVE's moet ertoe leiden dat nog meer woningen op restwarmte kunnen worden aangesloten.

Het verkeer moet ook duurzamer. De gemeente wil inzetten op deel-auto's en duurzamer openbaar vervoer.

Hoogleraar transitie aan de Erasmus Universiteit Derk Loorbach was eerst sceptisch, maar zegt nu dat het toch echt wel lijkt te lukken. "De functie van dit proces is om partijen die al bezig zijn, de doeners, een sprong verder te helpen." Volgens hem moet de uitvoering zich nog bewijzen, maar maken de plannen heel inzichtelijk wat al mogelijk is en welke impact dat heeft op de CO2-reductie."

De hoogleraar ziet ook dat het de stad veel mooie dingen kan brengen, zoals emissieloos deelvervoer. "Wat dat kan betekenen voor ruimte, gezondheid, groen in de stad, inclusiviteit en bereikbaarheid, het heeft het eigenlijk alleen maar voordelen."

De plannen worden straks doorberekend om te kijken ze betaalbaar, haalbaar en effectief zijn. Op 22 november worden de verder uitgewerkte plannen gepresenteerd.