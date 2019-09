Shoppen tot je erbij neervalt: webwinkel of naar de Lijnbaan?

Het aantal bezoekers van het winkelgebied in Rotterdam loopt terug. Zo waren er op de Lijnbaan in Rotterdam dit jaar acht procent minder bezoekers in vergelijking met een jaar geleden, blijkt uit onderzoek van Bureau RMS. Wat is voor mensen de voornaamste reden om toch naar de binnenstad van Rotterdam te komen?

"Er was vandaag een actie in de winkel dat ik tien procent korting kreeg in plaats van online. Ik kwam toch speciaal voor die tien procent", vertelt een dame die gezellig aan het winkelen is op de Lijnbaan.

Een jonge dame vindt het ook fijner om naar de fysieke winkels te gaan. "Ik vind het prettiger om naar de stad te gaan als ik echt iets wil hebben. Anders moet ik ook weer wachten en hiermee steun ik gelijk de winkelstraat."

Herrie werkt niet ontspannend

Dat het aantal bezoekers van fysieke winkels terugloopt, is volgens stadseconoom Erik Braun al langer bekend. "Iedereen bestelt online en dat heeft invloed op het koopgedrag en het bezoek van de winkelgebieden."

Een deel van het centrum van Rotterdam is momenteel in aanbouw. Dit is volgens het onderzoek van Bureau RMS een verklaring voor de terugloop van het winkelende publiek. Baun kan zich vinden in deze verklaring. "Er is natuurlijk een groot bouwproject. Het Forum bij de Lijnbaan en de Coolsingel ligt open. Ik denk dat dit wel tijdelijk mensen zal afschrikken om naar de binnenstad te komen."

De meningen hierover verschillen onder het winkelend publiek. "Het hoort bij een stad in ontwikkeling. Het wordt er alleen maar beter op, dus ik heb er geen last van." Andere vinden het wel vervelend: "Ik ben zelf niet heel erg van het shoppen, maar als je dan toch gaat, heb je liever muziek in plaats van deze herrie."

Baun benoemt dat de terugloop ook te maken zou kunnen hebben met de verscheidenheid aan winkels: "De Lijnbaan heeft relatief veel winkels die je overal kan vinden. In de rest van Rotterdam zie je veel winkels waar je wél iets bijzonders kan kopen. Dat is volgens mij wat de consument zoekt in de binnenstad."