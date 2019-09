Slag om de Schelde verfilmd op het Haringvliet

Alles draait om de Slag om de Schelde in Zeeland. Die provincie was minder geschikt voor de opnames: "Er is daar teveel horizonvervuiling, zoals windmolens. Het moet natuurlijk wel lijken op de Tweede Wereldoorlog", legt producente Yvonne Kuijn uit. Het strandje bij Den Bommel bleek de plek bij uitstek. Een rustige stek met relatief weinig windmolens en moderne gebouwen.

Filmmakers Chris de Krijger en Sven Peetoom zijn blij met hun opnamelocatie. "We zijn verliefd geworden op het beeld van een overstroomd Walcheren", zegt Peetoom. "We hebben lang gezocht naar een plek waar we dat konden namaken. Toen zijn we hier in Den Bommel beland."

Gastvrij

De crew wordt enthousiast ontvangen in Den Bommel. Ze hebben tegen een voordelig tarief een boot kunnen huren en een boer heeft hen geholpen met een kip die te zien is in de film.

"Er zijn hier veel aardige mensen die ons project steunen. Ze vinden het echt leuk dat we hier een film komen maken. Iets wat in de Randstad wel anders is", vertelt Peetoom.

Ondanks dat het een oorlogsfilm is, zijn er in de film geen gevechten te zien. "Het is een oorlogsfilm, maar we willen het wel klein houden. Het gaat over twee mensen gedurende de bevrijding, die totaal geïsoleerd op het water varen", legt filmmaker Chris de Krijger uit.