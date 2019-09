Het Geheim van de Tarwewijk: Rucardo na zeven jaar gevangenis op het rechte pad

In de vierde aflevering van de serie Het Geheim van de Tarwewijk gaan we op stap met Rucardo. Deze bijzondere man heeft een, op z'n zachtst gezegd, zeer bewogen leven achter de rug en zet zich nu in voor zijn medewijkbewoners.

Via House of Hope werkt Rucardo in het klusteam in de wijk. Daarmee heeft zijn leven na zeven jaar gevangenis weer betekenis gekregen. House of Hope is ontstaan vanuit kritiek die de gemeente jaren geleden had op de kerkgenootschappen in de Tarwewijk; ze zouden maatschappelijk te weinig voor de wijk betekenen.

De kerken hadden aan een half woord genoeg en begonnen een sociaal maatschappelijk initiatief; House of Hope. Naast maatschappelijk werk, waar Achmed Jaddi een mannenpraatgroep organiseert, is Rucardo verantwoordelijk voor het klusteam, die kleine en inmiddels grote klussen bij wijkbewoners in huis doet. Met meer dan honderd vrijwilligers en een tiental professionals is House of Hope een steun en toeverlaat voor de buurt en echt Rotterdams; geen woorden maar daden.

Beter leren kennen

De Tarwewijk is een kleine, voormalige arbeiderswijk in Charlois. Ingeklemd tussen de Brielselaan, de Dordtselaan en de Pleinweg, ligt de wijk verstopt achter de meelfabrieken aan de Maashaven.

Sinds de wijk in 2013 flink is aangepakt, is met de renovatie van de woningen en de herinrichting van de buitenruimte de criminaliteit goeddeels verdwenen. En is het tijd om de wijk beter te leren kennen.

Deel vier van de serie Het Geheim van de Tarwewijk is zaterdag om 17:12 uur te zien op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald.