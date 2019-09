'Hoekse Lijn? Mijn laatste rit was in 1963' naar de Elfstedentocht

Maurits Hanemaaijer (79) stapte in 1963 voor het laatst in de 'Hoekse Lijn' op weg naar de Elfstedentocht

Het nieuwe metrostation Steendijkpolder in Maassluis

'Hoekse Lijn? Mijn laatste rit was in 1963' naar de Elfstedentocht

De krasse bijna-tachtiger Maurits Hanemaaijer oogst bonen op zijn moestuin bij Hoek van Holland. Vanaf zaterdag zoeven de metrotreinen van de Hoekse Lijn aan de nabije horizon voorbij. Of hij ook gebruik gaat maken van de nagelnieuwe metrolijn? 'Mijn laatste rit vanaf station Hoek van Holland was in 1963', lacht hij.