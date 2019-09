Restaurantketen gebruikt onterecht vingerscan

Restaurantketen de Watertuin in de Rotterdamse regio overtreedt privacyregels door vingerafdrukken te gebruiken voor het in- en uitklokken van personeel. Die afdrukken worden ook bewaard. Een woordvoerder zegt in een reactie dat het bedrijf overweegt om te stoppen met het gebruik van de vingerscan.

“Eerlijk gezegd wisten we niet dat met het gebruik van de vingerscan de regels werden overtreden”, reageert de woordvoerder van de keten, met vestigingen in Naaldwijk, Schiedam, Spijkenisse, Hendrik-Ido-Ambacht en Bergen op Zoom. “We hebben apparatuur aangeschaft na overleg met Koninklijke Horeca Nederland. En ook omdat het personeel akkoord is met het gebruik en er door middel van een pasje ook een alternatief is, dachten we dat het in orde was.”

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland noemt de verwijzing naar de vakorganisatie opvallend. “Wij wijzen bedrijven nadrukkelijk op de wet AVG. En ik kan me niet voorstellen dat wij dit zouden hebben geadviseerd.”

“Waarom zou ik dat verzinnen?” zegt de woordvoerder van de Watertuin.

De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op het gebied van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet stelt strenge eisen. Dat betekent dat alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik mag worden gemaakt van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken.

Uitspraak

De rechtbank in Amsterdam deed in augustus al een duidelijke uitspraak . In dat geval ging het om een medewerker van een schoenenzaak die met een vingerafdruk de kassa moest openen. Het bedrijf deed dit vanwege eerder vergrijpen door medewerkers. Toch verbood de rechter het toepassen van de vingerafdruk.

De zaak van de Watertuin kwam aan het rollen door een oud-medewerker van het bedrijf. Die meldde zich met een vraag bij Alfred Blokhuizen, voormalig lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Blokhuizen strijdt al langer voor rechtvaardigheid voor personeel en oud-personeel van de sociale regeling Voorne Putten Werkt. De medewerkers moesten ook – tegen de regels in – een vingerafdruk afstaan voor het in- en uitklokken.



De gemeente Nissewaard, eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke regeling op Voorne-Putten, beschouwt met het stopzetten van de vingerscan de zaak als afgedaan. Blokhuizen wil onder meer excuses naar het (oud)personeel en heeft daarom met vakbond FNV de zaak doorgezet. De AP heeft na een eerder oordeel (dat het niet mag) een vervolgonderzoek in beraad.

Niet op de hoogte

De gemeente Brielle heeft inmiddels laten weten dat het niet op de hoogte was dat inwoners met een uitkering bij Voorne-Putten Werkt een vingerafdruk moesten afstaan. Het is in een gemeenschappelijke regeling gebruikelijk dat gemeenten elkaar over belangrijke zaken, zoals het gebruik van een vingerscan, informeren.