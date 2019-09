Gehandicapte Luuk na inzamelingsactie: 'oh mamma ik kan lopen'

Luuk Marcus uit Schelluinen is dolblij want vrijdag werd zijn trainingsapparaat de Innowalk, waarmee de gehandicapte jongen kan bewegen, definitief aan hem overgedragen.

Luuk heeft een bijzondere en zeldzame ziekte: het CTNNB1-syndroom. Maar heel weinig kinderen worden hiermee geboren. "Hij was de dertiende op de wereld waarbij het syndroom van een chromosoomafwijking is vastgesteld", vertelt zijn moeder Marleen. Deze ziekte belemmert de ontwikkeling van spieren en spraak. "Hij is rolstoelgebonden, kan niet lopen en hij ziet minder goed".

Op een hulpmiddelenbeurs maakte het gezin Marcus kennis met een trainingsapparaat voor kinderen met een handicap: de Innowalk.

Eerste keer lopen

"Hiermee kan ik lopen en rennen", vertelt de 8-jarige Luuk. De eerste keer dat Luuk erop mocht, was gelijk een succes. "Toen hij dit apparaat mocht uitproberen, was het eerste wat hij zei: oh mamma ik kan lopen", vertelt moeder Marleen.

Omdat het apparaat rond de 25.000 euro kost en niet wordt vergoed door een verzekeringsmaatschappij kon de familie het niet zomaar aanschaffen. Daarom werd een inzamelingsactie gehouden op de website luukmarcusfoundation.nl. Onlangs werd het streefbedrag gehaald. Vrijdag werden er nog een aantal aanpassingen op het apparaat geschroefd, zoals een iPad, en werd de Innowalk definitief overgedragen aan Luuk.



Luuk is apetrots op zijn trainingsapparaat en wil iedereen bedanken voor de donaties.