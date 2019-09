Voetbal: pijnlijke nederlaag ExcelsiorBarendrecht, gek slot bij Feyenoord Futsal

ExcelsiorBarendrecht heeft vrijdagavond in de eredivisie net niet met dubbele cijfers verloren. Het vrouwenteam van PSV legde de Rotterdamse-Barendrechtse ploeg met maar liefst 9-1 op de pijnbank.

De eerredder van ExcelsiorBarendrecht werd pas vlak voor tijd gemaakt, toen PSV al met 9-0 voor stond. Frederique Nieuwland maakte de goal.

Na dit harde verlies is ExcelsiorBarendrecht na vijf duels de hekkensluiter van de eredivisie vrouwen. De ploeg van coach Richard Mank heeft slechts twee punten.

Zaalvoetbal

Ook Feyenoord Futsal ging onderuit. Op bezoek bij Apeldoorn verloor de ploeg van trainer Abdul Marbah, die afwezig was vanwege griep, met 11-7. Opvallend was dat Feyenoord Futsal in de laatste vijf minuten nog vijf goals maakte.

Jermain Sewambar (2x), Ibo Ozbilek (2x), Shibi Rojer, Danny Browne, Walid Mossaoui waren namens de Rotterdammers trefzeker. Feyenoord Futsal heeft na twee duels in de eredivisie nog geen punten.