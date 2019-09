Excelsior vijfmaal trefzeker tegen Jong PSV

Na vier minuten spelen scoorde Excelsior al het openingsdoelpunt. Jeffry Fortes maakte de 1-0. Stijn Meijer verdubbelde vier minuten later de score (2-0). Halverwege de eerste helft trapte Dogucan Haspolat op prachtige wijze de 3-0 binnen. Vlak voor het halfuur scoorde Meijer zijn tweede goal van de avond (4-0).

In de tweede helft gaf Excelsior de marge van vier doelpunten gedeeltelijk weg. Eerst schoot Robin Lauwers voor Jong PSV de bal in de kruising (4-1). Twee minuten later scoorde Cyril Ngonge de 4-2. Excelsior kwam in de tweede helft nog wel tot scoren. Fortes prikte zijn tweede goal van de avond binnen (5-2).

Excelsior komt daarmee op zestien punten na acht wedstrijden. Het team van trainer Ricardo Moniz staat na deze winst stevig in het linkerrijtje van de eerste divisie.

Excelsior - Jong PSV 5-2 (4-0)

4' 1-0 Jeffry Fortes

8' 2-0 Stijn Meijer

23' 3-0 Dogucan Haspolat

29' 4-0 Stijn Meijer

61' 4-1 Robin Lauwers

63' 4-2 Cyril Ngonge

86' 5-2 Jeffry Fortes

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Fischer, Matthys, Van der Meer; Fortes, Vloet (88' Ebecilio), Haspolat; Zwarts (60' Omarsson), Meijer (88' Valpoort), Mendes Moreira